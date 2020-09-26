Очевидці кажуть, що курсанти стрибали з Ан-26, намагаючись врятуватися
Про це розповів журналістам мешканець Чугуєва, який одним з перших приїхав на місце катастрофи, передає Укрінформ.
"Коли я під’їхав, хлопцю вже надавали допомогу, і ось він сказав, що, можливо, є ще ті, хто вижив, тому що вони вистрибували з літака", - сказав очевидець.
Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері в аеропорту Чугуєва на Харківщині сталася катастрофа літака АН-76. За попередньою інформацією підтверджено загибель 22 осіб, двоє в тяжкому стані в лікарні. За даними голови Харківської ОДА, один постраждалий отримав 90% опіків, його доправлять у Харків, стан ще одного постраждалого задовільний, але психоемоційний стан його дуже тяжкий.
В уряді створили Державну комісію для розслідування всіх обставин авіакатастрофи на чолі з віцепрем'єр-міністром Олегом Уруським.