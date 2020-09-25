Уруський очолить комісію з розслідування катастрофи літака Ан-26 - Шмигаль

Держкомісію з розслідування обставин падіння літака Ан-26 в п'ятницю під Харковом очолить віцепрем'єр Олег Уруський.

Про це у своєму Телеграм написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на місці оперативно працюють всі служби. За дорученням Президента створили Державну комісію під головуванням віцепрем'єр-міністра Олега Уруського для якнайшвидшого з'ясування обставин трагедії та надання всієї необхідної допомоги постраждалим.

"До складу комісії увійдуть Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та інші посадові особи", - йдеться у повідомленні.

"Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих", - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ поінформувала, що на Харківщині при заході на посадку впав літак Ан-26 (б/н 76) Повітряних сил ЗСУ. Окрім екіпажу на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ. Є загиблі та травмовані.