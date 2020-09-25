У літаку, що розбився під Харковом, перебували 23 особи, щонайменше 20 загинули

На борту літака, що розбився під Харковом, перебували 23 людини, наразі відомо про 20 загиблих і двох постраждалих.

Про це, як передає Укрінформ, повідомив відділ комунікації поліції Харківщини в Фейсбуці.

«Сьогодні о 20.50 і поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км від військового аеропорту сталося падіння літака Ан-26 ЗС України військової частини А 4104 з подальшим займанням. У літаку перебували військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені І.Кожедуба. На борту літака перебувало 23 особи (5 членів екіпажу та 18 курсантів). Станом на 21: 45 20 загиблих та двоє тяжкопоранених», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомлення від очевидців аварії надійшло до Чугуївського відділу поліції о 20:47. Зараз правоохоронці, рятувальники та військові працюють на місці падіння літака. Район катастрофи очеплено.

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Тим часом як повідомили в Офісі Президента, 20 людей загинули, двоє поранені. Попередньо, на борту було 24 особи.

"За попередньою інформацією, це був навчальний політ. Під час падіння літака почалася пожежа. Станом на зараз вогонь загасили", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ поінформувала, що на Харківщині при заході на посадку впав літак Ан-26 (б/н 76) Повітряних сил ЗСУ. Окрім екіпажу на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ. Є загиблі та травмовані.