Під Харковом упав літак Збройних Сил України

На Харківщині, в Чугуївському районі, впав літак Ан-26 (б/н 76) Повітряних Сил ЗС України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України. Є загиблі та травмовані", - йдеться у повідомленні.

Машина горить поблизу з трасою.

Відповідні відео публікують очевидці.

Вони зазначають, що катастрофа сталася поблизу Чугуївського військового аеродрому.

Наразі обставини трагедії уточнюється, зазначили в пресслужбі. На місці працюють рятувальники, медики, поліція.