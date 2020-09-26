На борту літака ЗСУ було 27 осіб, одного курсанта не допустили до польоту

На борту літака ЗСУ було 27 осіб, одного курсанта не допустили до польоту

Укрінформ
На борту літака Збройних Сил Ан-26, який зазнав катастрофу на Харківщині, перебували 27 осіб, одного із курсантів не було допущено до польоту.

Таку уточнену інформацію опублікувало командування Повітряних Сил ЗСУ у Фейсбук, передає Укрінформ.

"Щодо катастрофи Ан-26 на Харківщині. На борту літака знаходилося не 28, а 27 осіб", - ідеться в повідомленні.

У командування ПС ЗСУ проінформували, що курсант Харченко Олександр Володимирович в останній момент не був допущений до польоту, тому його на борту не було.

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Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері в аеропорту Чугуєва на Харківщині сталася катастрофа літака Ан-76. За попередньою інформацією підтверджено загибель 22 осіб, двоє в тяжкому стані в лікарні.

В уряді створили Державну комісію для розслідування всіх обставин авіакатастрофи на чолі з віцепрем'єр-міністром Олегом Уруським.

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