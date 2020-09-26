На борту літака ЗСУ було 27 осіб, одного курсанта не допустили до польоту

На борту літака Збройних Сил Ан-26, який зазнав катастрофу на Харківщині, перебували 27 осіб, одного із курсантів не було допущено до польоту.

Таку уточнену інформацію опублікувало командування Повітряних Сил ЗСУ у Фейсбук, передає Укрінформ.

"Щодо катастрофи Ан-26 на Харківщині. На борту літака знаходилося не 28, а 27 осіб", - ідеться в повідомленні.

У командування ПС ЗСУ проінформували, що курсант Харченко Олександр Володимирович в останній момент не був допущений до польоту, тому його на борту не було.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері в аеропорту Чугуєва на Харківщині сталася катастрофа літака Ан-76. За попередньою інформацією підтверджено загибель 22 осіб, двоє в тяжкому стані в лікарні.

В уряді створили Державну комісію для розслідування всіх обставин авіакатастрофи на чолі з віцепрем'єр-міністром Олегом Уруським.