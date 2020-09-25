На борту літака, що впав, перебували курсанти другого та четвертого курсів — Кучер

На борту літака, що розбився під Харковом, перебували курсанти другого та четвертого курсів.

Про це під час брифінгу заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає Укрінформ.

"За останніми даними, всього було 27 осіб. Знайшли 22 тіла.

Нагадаємо: раніше пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ поінформувала, що при заході на посадку впав літак Ан-26 (б/н 76) Повітряних сил ЗС України. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних сил ім. Кожедуба ЗС України.