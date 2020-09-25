Катастрофа літака ЗСУ: Зеленський завтра їде на Харківщину
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський заявив, що у суботу прибуде на Харківщину, де ввечері 25 вересня розбився військовий літак з курсантами Харківського національного університету Повітряних сил.
Як передає Укрінформ, про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Терміново створюємо урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії. Відповідне доручення дав Прем'єр-міністру. На місці вже працює пошукова команда. Завтра буду на Харківщині", - написав Зеленський.
Він також поінформував, що катастрофа сталася, коли літак заходив на посадку на аеродром Чугуєва.
"Станом на цю хвилину підтверджено 20 загиблих. Двох шукаємо. Двоє вижили. За попередніми даними, всього було 28 людей на борту", - підкреслив Президент.
Як повідомляв Укрінформ, пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ поінформувала, що при заході на посадку впав літак Ан-26 (б/н 76) Повітряних сил ЗС України.
Фото: ОП