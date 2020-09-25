Катастрофа літака ЗСУ: Зеленський завтра їде на Харківщину

Президент Володимир Зеленський заявив, що у суботу прибуде на Харківщину, де ввечері 25 вересня розбився військовий літак з курсантами Харківського національного університету Повітряних сил.

Як передає Укрінформ, про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Терміново створюємо урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії. Відповідне доручення дав Прем'єр-міністру. На місці вже працює пошукова команда. Завтра буду на Харківщині", - написав Зеленський.

Він також поінформував, що катастрофа сталася, коли літак заходив на посадку на аеродром Чугуєва.

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"Станом на цю хвилину підтверджено 20 загиблих. Двох шукаємо. Двоє вижили. За попередніми даними, всього було 28 людей на борту", - підкреслив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ поінформувала, що при заході на посадку впав літак Ан-26 (б/н 76) Повітряних сил ЗС України.

Фото: ОП