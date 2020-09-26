У Повітряних силах спростовують інформацію про планування ремонту літака Ан-26

Літак, який зазнав катастрофи на Харківщині, цього року отримав продовження строку експлуатації на два роки, капітального ремонту борту не передбачалося.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ у Фейсбуці.

"Аби уникнути викривлення інформації та маніпуляцій, повідомляємо, що Планом утримання та розвитку Збройних сил України на 2020 рік та Планом ремонту озброєння, військової техніки та майна Збройних сил України виконання капітального ремонту літака Ан-26 №56-08 (бортовий №76) не передбачалося", - йдеться в повідомленні.

У цьому зв'язку в командуванні ПС підкреслили, що інформація щодо начебто неготовності літака до виконання польотів й плани про його ремонт найближчим часом не відповідає дійсності.

Також зазначається, що у 2020 році між Командуванням Повітряних сил та ДП «Антонов» було укладено договір щодо продовження строків служби дев’яти літаків Ан-24, Ан-26, Ан-30 Повітряних сил, зокрема й Ан-26Ш (б/н 76).

"Зазначені роботи були виконані ДП «Антонов» у повному обсязі, і за їхніми позитивними результатами ДП «Антонов» продовжило призначений строк служби та строк служби до наступного ремонту цього літака на 2 роки", - проінформували в ПС.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. Двоє курсантів вижили, їх у важкому стані доставили до лікарні. Раніше знайшли тіла 22 осіб, а вранці 26 вересня в ДСНС повідомили, що на місці авіакатастрофи літака Ан-26 виявили тіло ще одного загиблого. Однак пізніше ДСНС видалило пост про виявлення тіла 23 загиблого, зазначивши, що "тривають пошуки трьох осіб".

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибуде Президент Володимир Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.