ДБР просить свідків катастрофи Ан-26 допомогти у зборі інформації

ДБР просить свідків катастрофи Ан-26 допомогти у зборі інформації

Укрінформ
Державне бюро розслідувань звернулося до свідків авіакатастрофи Ан-26 у Чугуєві з проханням про допомогу в зборі інформації.

Про це повідомляє пресслужба відомства в Telegram, передає Укрінформ.

"Просимо осіб, які мають фото, відео з відеореєстраторів та мобільних телефонів з місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані, а саме ПІБ та номер телефону за телефоном ДБР: +380500802227", - йдеться в повідомленні.

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Слідчі ДБР зв'яжуться зі свідками, які виявили бажання посприяти, для отримання матеріалів та залучення їх до кримінального провадження в порядку, встановленому КПК України.

Раніше повідомлялося, що Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом падіння військового літака Ан-26 Повітряних Сил ЗСУ в Харківській області.

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Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування у зв'язку з падінням військового літака Ан-26 Повітряних Сил ЗСУ в Харківській області. 

Фото: ДСНС

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