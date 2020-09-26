Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом авіакатастрофи Ан-26

За фактом падіння військового літака Ан-26 Повітряних Сил ЗСУ на Харківщині розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За попередніми даними, близько 20:50 поблизу м. Чугуїв під час заходу на посадку літак втратив керованість та впав біля автомобільної дороги. На борту перебували, крім членів екіпажу, курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба. Станом на цю хвилину, попередньо, 25 загиблих, 2 поранених у тяжкому стані доправлено до медзакладів, пошуки інших тривають.

На місці події працюють прокурори військової прокуратури Харківського гарнізону та слідчі Державного бюро розслідувань.

Тривають першочергові слідчі дії. Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюються.

Як повідомляв Укрінформ, пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ поінформувала, що на Харківщині при заході на посадку впав літак Ан-26 (б/н 76) Повітряних сил ЗСУ. Окрім екіпажу на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ. Є загиблі та травмовані.