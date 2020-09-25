Літак з курсантами розбився під час навчань — Данілов

Причини авіакатастрофи літака Збройних Сил Ан-26 на Харківщині стануть предметом ретельного розслідування.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на своїй сторінці у Фейсбук, передає Укрінформ.

"Виконуючи захід на посадку, поблизу м. Чугуїв розбився військово-транспортний літак Збройних Сил України АН-26 бортовий номер 76. На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба. Причини трагедії стануть предметом ретельного розслідування", - зазначив він.

Данілов додав, що літак виконував навчально-тренувальний політ.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері в аеропорту Чугуєва на Харківщині сталася катастрофа літака Ан-76. За попередньою інформацією, на борту перебували 28 осіб, підтверджено загибель 22, двоє в тяжкому стані в лікарні.

В уряді створили Державну комісію для розслідування всіх обставин авіакатастрофи на чолі з віцепрем'єр-міністром Олегом Уруським.