В авіакатастрофі під Харковом вижили двоє, один — у критичному стані

Стан одного постраждалого в авіакатастрофі під Харковом, яка сталася 25 вересня ввечері, критичний.

Про це у своєму Телеграмі написав голова Харківської ОДА Олексій Кучер, який перебуває на місці трагедії, передає Укрінформ.

"За попередніми даними, на борту було 28 осіб, з них 7 офіцерів та 21 курсант. На жаль, 22 людини загинули, 2 вижили (1 в критичному стані), доля чотирьох у цей момент невідома. Молимося за життя, надаємо невідкладну допомогу", - повідомив Кучер.

Він також проводить стрім з місця катастрофи:

Як повідомляв Укрінформ, пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ поінформувала, що при заході на посадку впав літак Ан-26 (б/н 76) Повітряних сил ЗС України. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних сил ім. Кожедуба ЗС України.