Обставини катастрофи військового літака на Харківщині з'ясовуватиме держкомісія

Для з'ясування обставин і причин катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині, внаслідок якого загинуло щонайменше 20 осіб, створюється державна комісія.

Про це йдеться у дописі на сторінці Офісу Президента у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Створюється державна комісія для з'ясування всіх обставин та причин цієї катастрофи", - зазначили в ОП.

В Офісі Президента, зазначили, що, за попередньою інформацією, це був навчальний політ. Під час падіння літака почалася пожежа, станом на зараз вогонь загасили.

"20 людей загинули, двоє поранені. Попередньо, на борту було 28 осіб", - навели дані в ОП.

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Тим часом Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Телеграмі висловив співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі.

За його словами, наразі на її місці працюють всі надзвичайні служби.

"За дорученням Президента створили Державну комісію під головуванням віцепрем'єр-міністра Олега Уруського для якнайшвидшого з'ясування обставин трагедії та надання всієї необхідної допомоги постраждалим. До складу комісії увійдуть Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та інші посадові особи", - повідомив Прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ поінформувала, що при заході на посадку впав літак Ан-26 (б/н 76) Повітряних сил ЗС України. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ.