Для ідентифікації загиблих в авіакатастрофі під Харковом потрібна буде ДНК-експертиза - Кучер

Для ідентифікації загиблих у катастрофі військового літака Ан-26 на Харківщині потрібно буде провести ДНК-експертизи, оскільки тіла дуже понівечені.

Про це під час брифінгу на місці трагедії сказав голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає кореспондент Укрінформу.

«У мене всі 27 прізвищ є - людей, які перебували в літаку. Разом із цим ми не можемо точно повідомити, хто саме ці три людини (пошуки трьох тривають - ред.). Тому що ідентифікувати дуже складно. Ви розумієте, в якому стані знаходяться тіла загиблих. Скоріш за все, щоб ідентифікувати, необхідно буде проводити ДНК-експертизу. Тому що у вкрай жахливому стані (тіла – ред.)», - сказав Кучер.

Поки що тіла загиблих не забрали з місця катастрофи, оскільки не закінчили роботу експерти-криміналісти.

«Огляд місця події триває. Це дуже важливі процесуальні дії для з’ясування обставин. На жаль, тіла до завершення цих дій не можна ще прибрати. Мені повідомили, що працюють тут 10 судмедекспертів і вони вже завершують цю роботу», - сказав Кучер.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що внаслідок падіння Ан-26 попередньо загинули 25 осіб. Ще двох людей у важкому стані доставили до лікарні.

Раніше знайшли тіла 22 осіб, а вранці 26 вересня в ДСНС повідомили, що на місці авіакатастрофи літака Ан-26 виявили тіло ще одного загиблого. Однак пізніше ДСНС видалило пост про виявлення тіла 23 загиблого, зазначивши, що "тривають пошуки трьох осіб".

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибуде Президент Володимир Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.

Фото: пресслужба Харківської ОДА