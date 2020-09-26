Міністр оборони заперечив відмову двигуна Ан-26, що впав під Харковом

Падіння військового літака Ан-26 на Харківщині сталося через технічну несправність, імовірно, машина зачепилася крилом за землю і після цього впала.

Про це вранці 26 вересня на місці катастрофи під Чугуєвом сказав міністр оборони Андрій Таран, передає кореспондент Укрінформу.

"Попередній аналіз свідчить про те, що, скоріш за все, літак зачепився крилом об землю. Чорний ящик зараз знаходиться ще в літаку. Після аналізу інформації, яка там знаходиться, можна буде робити якісь висновки. Що стало причиною – сказати важко", - заявив Таран.

Він також заперечив попередню інформацію, що була поширена вночі Харківською облдержадміністрацією про те, що пілот повідомив про відмову двигуна.

"Двигун не відмовив, відмовив якийсь датчик. За тією інформацією, що ми маємо, двигун мав ще 5 тисяч льотних годин до чергового ремонту, тобто сказати, що трапилося з двигуном, ми не можемо. Якась технічна неполадка", - пояснив міністр оборони.

Таран підтвердив, що літаку було вже 43 роки, але в міністерстві наголосили, що машина могла ще літати без поновлення ресурсу протягом 3 років.

Також Таран додав, що за штурвалом знаходився досвідчений пілот-інструктор.

"Все йшло по плану. Літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом літака знаходився постійно льотчик-інструктор. Курсанти сідали в праве крісло для отримання навиків здійснення керування літаком. Протягом дня цей літак здійснив благополучно 5 польотів", - сказав він.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

Раніше знайшли тіла 22 осіб, а вранці 26 вересня в ДСНС повідомили, що на місці авіакатастрофи літака Ан-26 виявили тіло ще одного загиблого. Однак пізніше ДСНС видалило пост про виявлення тіла 23 загиблого, зазначивши, що "тривають пошуки трьох осіб".

Водночас двоє курсантів вижили, їх доставлено в лікарню.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Також у суботу, 26 вересня, на Харківщину прибуде Президент Володимир Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.

Фото: пресслужба Харківської ОДА