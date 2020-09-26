На місці катастрофи літака Ан-26 знайшли тіло ще одного загиблого

На місці авіакатастрофи літака Ан-26 на Харківщині знайшли тіло ще одного загиблого, пошуки двох осіб продовжуються.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС на своїй сторінці у Фейсбук.

"Харківська область: на місці падіння літака 26 вересня о 09:00 під фюзеляжем знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають", - зазначили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

Раніше знайшли тіла 22 осіб, двох людей доставлено в лікарню.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту.

Читайте також: У Світовому конґресі українців висловили співчуття через катастрофу літака ЗСУ на Харківщині

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

В Харківській області 26 вересня оголошено День жалоби за загиблими в авіакатастрофі літака Ан-26.

Також у суботу, 26 вересня, на Харківщину прибуде Президент Володимир Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.