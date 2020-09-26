У Свiтовому конґресі українців висловили співчуття через катастрофу літака ЗСУ на Харківщині

Свiтовий конґрес українців (СКУ) співчуває українцям, які втратили своїх рідних та близьких у катастрофі літака Збройних сил України на Харківщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці. ·

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким жертв жахливої трагедії. Молимося за одужання поранених», - зазначили в Свiтовому конґресі українців.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці авіакатастрофи знайшли тіла 23 осіб, двох людей доставлено в лікарню. Пошуки двох осіб продовжуються.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

В Харківській області 26 вересня оголошено День жалоби за загиблими в авіакатастрофі літака Ан-26.

Також у суботу, 26 вересня, на Харківщину прибуде Президент Володимир Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.