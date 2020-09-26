Пілот літака, що впав під Харковом, повідомляв про відмову двигуна – Кучер
Про це під час брифінг на місці трагедії сказав голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Було повідомлення від пілота про те, що відмовив лівий мотор... Але є у навчаннях, спеціально відключать один з моторів, щоб орієнтуватися, для досвідченого льотчика це не критична ситуація. Що відбулось потім, теж незрозуміло, буде встановлювати слідство", - сказав Кучер.
Заступник начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба Микола Коваленко зазначив, що керував літаком досвідчений екіпаж, а не курсанти, а нічні польоти були заплановані.
"Згідно з планом, проводилися польоти в навчальній бригаді. Це літак для підготовки штурманів вдень і вночі. Виконував політ екіпаж підготовлений, льотчики – перший клас. Яка причина катастрофи – з’ясовуватиме комісія відповідна", - сказав Коваленко.
Як повідомляв Укрінформ, пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ поінформувала, що при заході на посадку впав літак Ан-26 (б/н 76) Повітряних сил ЗС України.