Пілот літака, що впав під Харковом, повідомляв про відмову двигуна – Кучер

Пілот літака, що впав під Харковом, повідомляв про відмову двигуна – Кучер

Укрінформ
Пілот літака, що впав під Харковом, незадовго до катастрофи повідомляв про відмову двигуна.

Про це під час брифінг на місці трагедії сказав голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Було повідомлення від пілота про те, що відмовив лівий мотор... Але є у навчаннях, спеціально відключать один з моторів, щоб орієнтуватися, для досвідченого льотчика це не критична ситуація. Що відбулось потім, теж незрозуміло, буде встановлювати слідство", - сказав Кучер.

Читайте також: На борту літака, що впав, перебували курсанти другого та четвертого курсів — Кучер

Заступник начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба Микола Коваленко зазначив, що керував літаком досвідчений екіпаж, а не курсанти, а нічні польоти були заплановані.

"Згідно з планом, проводилися польоти в навчальній бригаді. Це літак для підготовки штурманів вдень і вночі. Виконував політ екіпаж підготовлений, льотчики – перший клас. Яка причина катастрофи – з’ясовуватиме комісія відповідна", - сказав Коваленко.

Читайте також: Уруський очолить комісію з розслідування катастрофи літака АН-26 - Шмигаль

Як повідомляв Укрінформ, пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ поінформувала, що при заході на посадку впав літак Ан-26 (б/н 76) Повітряних сил ЗС України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-