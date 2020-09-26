Пілот літака, що впав під Харковом, повідомляв про відмову двигуна – Кучер

Пілот літака, що впав під Харковом, незадовго до катастрофи повідомляв про відмову двигуна.

Про це під час брифінг на місці трагедії сказав голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Було повідомлення від пілота про те, що відмовив лівий мотор... Але є у навчаннях, спеціально відключать один з моторів, щоб орієнтуватися, для досвідченого льотчика це не критична ситуація. Що відбулось потім, теж незрозуміло, буде встановлювати слідство", - сказав Кучер.

Заступник начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба Микола Коваленко зазначив, що керував літаком досвідчений екіпаж, а не курсанти, а нічні польоти були заплановані.

"Згідно з планом, проводилися польоти в навчальній бригаді. Це літак для підготовки штурманів вдень і вночі. Виконував політ екіпаж підготовлений, льотчики – перший клас. Яка причина катастрофи – з’ясовуватиме комісія відповідна", - сказав Коваленко.

Як повідомляв Укрінформ, пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ поінформувала, що при заході на посадку впав літак Ан-26 (б/н 76) Повітряних сил ЗС України.