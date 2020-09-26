Літаку, що розбився під Харковом, було 43 роки

Військово-транспортний літак Ан-26, який зазнав аварії в Чугуєві, був виготовлений 43 роки тому, а до 1 жовтня йому повинні були продовжити термін експлуатації на два роки.

Інформація про це вказується в контракті, який командування Військово-повітряних сил України уклало з заводом Антонов щодо продовження терміну експлуатації військових літаків, передає Укрінформ із посиланням на Prozorro.

Відповідний документ був підписаний влітку 2020 року. Згідно з контрактом, ДП Антонов мав провести роботи по збільшенню терміну служби дев’яти військових літаків. Серед машин, якими повинні були зайнятися фахівці, згадується літак Ан-26 (Ш) з бортовим номером 76 (заводський номер 56−08), випущений в 1977 році.

Той же бортовий номер згадується в повідомленні Командування ВПС України щодо катастрофи під Харковом.

Згідно з умовами тендеру ремонт має бути завершений до 1 жовтня. Чи звершили ремонтні роботи раніше наміченого терміну, чи літак, який зазнав аварії при заході на посадку, був ще на стадії ремонтних робіт, невідомо. Поки офіційних коментарів щодо ремонту саме цього літака немає.

Нагадаємо: літак розбився 25 вересня близько 20:50 за два кілометри від військового аеропорту Чугуєва, коли заходив на посадку. На борту були офіцери і курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені І. Кожедуба, вони виконували навчально-тренувальний політ.

Відомо про 25 загиблих і двох тяжко поранених. За словами голови Харківської ОДА Олексія Кучера, двоє курсантів вистрибнули з літака до зіткнення із землею.