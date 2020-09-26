Внаслідок авіакатастрофи на Харківщині загинули 26 осіб - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в результаті авіакатастрофи загинули 26 осіб, одна людина перебуває в лікарні.

Як передає Укрінформ, про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Учора внаслідок страшної трагедії – падіння літака Ан-26 біля Чугуєва – Україна втратила 26 своїх достойних синів. 25 загинули на місці і один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні. Молимося за його якнайшвидше одужання", - зазначив Президент.

Він запевнив, що держава має забезпечити лікування постраждалого курсанта й надати компенсації тим, хто втратив близьких.

"Україна не забуває своїх героїв", - підкреслив Зеленський.

Водночас Президент наполягає, щоб причини цієї авіакатастрофи були оперативно з'ясовані, а розслідування було об'єктивним і неупередженим.

"Ми втратили молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових, у яких попереду було все життя і, впевнений, не одна бойова звитяга. Важко підібрати слова, щоб висловити біль від цієї втрати. Важко знайти потрібні фрази, щоб втішити батьків, дружин і діточок загиблих воїнів", - сказав глава держави.

Раніше Президент підписав указ про оголошення 26 вересня Днем жалоби в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський прибув на Харківщину. Він пообіцяв, що родинам загиблих та постраждалих в авіакатастрофі літака ЗСУ на Харківщині буде надана допомога.

Увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

Після катастрофи вижили двоє курсантів, їх у важкому стані доставили до лікарні. Однак вранці 26 вересня один з курсантів, який зазнав 90% опіків тіла, помер у реанімації.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.