Держкомісія має до 25 жовтня подати звіт про результати розслідування катастрофи Ан-26 - Шмигаль

Кабінет Міністрів України утворив комісію з розслідування причин авіакатастрофи літака Ан-26.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Урядовій комісії, утвореній згідно із сьогоднішнім розпорядженням, надати до 25 жовтня Кабінету Міністрів України звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи та вжиті необхідні заходи", - сказав він.

Шмигаль нагадав, що очолив комісію віцепрем'єр-міністр Олег Уруський.

Також, за його словами, до складу комісії увійшли міністр оборони, міністр внутрішніх справ, міністр охорони здоров'я, очільники СБУ, Державіаслужби, ДСНС, перший заступник секретаря РНБО, голова Харківської ОДА, заступник керівника ОП, заступник держсекретаря Кабміну, головнокомандувач ЗСУ.

На засіданні Кабінету Міністрів урядовці схвалили відповідне розпорядження та затвердили склад комісії.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

25 осіб загинули на місці катастрофи, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

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За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибув Президент Зеленський. Він доручив створити державну комісію для розслідування причин катастрофи Ан-26.

В Україні 26 вересня оголошено днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі.