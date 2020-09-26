Катастрофа літака ЗСУ: Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні

Президент Володимир Зеленський оголосив 26 вересня Днем жалоби в Україні у зв’язку з катастрофою військового літака Ан-26 на Харківщині.

Глава держави підписав відповідний указ № 410/2020, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.

«У зв'язку з трагедією, що сталася внаслідок катастрофи військового літака Ан-26 під час планових навчальних польотів 25 вересня 2020 року поблизу м. Чугуєва Харківської області та призвела до загибелі військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України, з метою вшанування пам'яті загиблих постановляю: оголосити в Україні 26 вересня 2020 року днем жалоби», – йдеться в документі.

Згідно з указом, у день жалоби на всій території України має бути приспущений Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Усі розважально-концертні заходи мають бути скасовані, а до програм теле- й радіопередач – внесені відповідні зміни.

«Учора ми втратили молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових, у яких попереду було все життя і, впевнений, не одна бойова звитяга. Важко підібрати слова, щоб висловити біль від цієї втрати. Важко знайти потрібні фрази, щоб втішити батьків, дружин і діточок загиблих воїнів. Уся країна сьогодні буде у скорботі разом з їхніми родинами. Я підписав указ про оголошення 26 вересня днем жалоби», – підкреслив Президент.

Глава держави також наголошує на необхідності оперативного з'ясування причин авіакатастрофи та проведення об'єктивного й неупередженого розслідування.

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Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

Двоє курсантів вижили, їх у важкому стані доставили до лікарні. Однак вранці 26 вересня один з курсантів, який зазнав 90% опіків, помер у реанімації.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибуве Президент Володимир Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.