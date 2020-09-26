Зеленський прибув на Харківщину й пообіцяв допомогу родинам загиблих та постраждалих

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що родинам загиблих та потерпілих в авіакатастрофі літака ЗСУ на Харківщині буде надана допомога.

Про це він заявив у коментарі ЗМІ, прибувши на місце падіння літака, повідомляє Укрінформ.

"Буде, обов'язково буде. Зараз прем'єр о 12-ій, мені здається, ми з ним говорили ще вчора вночі, зранку, прем'єр готує засідання Кабміну, обов'язково повинен підняти ці питання", - відповів Президент на запитання, чи планується надання родинам постраждалих і загиблих допомоги з боку держави.

Зеленський прибув на місце катастрофи під Харковом / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Водночас Зеленський зауважив, що нині у ЗМІ є багато версій трагедії, але закликав дочекатися офіційних висновків слідчої комісії.

"Це велика трагедія, загинули наші хлопці! Дочекаймось офіційних результатів слідчої комісії", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. Двоє курсантів вижили, їх у важкому стані доставили до лікарні. Раніше знайшли тіла 22 осіб, а вранці 26 вересня в ДСНС повідомили, що на місці авіакатастрофи літака Ан-26 виявили тіло ще одного загиблого. Однак пізніше ДСНС видалило пост про виявлення тіла 23 загиблого, зазначивши, що "тривають пошуки трьох осіб".

У суботу зранку у лікарні помер один з курсантів, які вижили в авіакатастрофі Ан-26 на Харківщині. Він отримав 90 відсотків опіків тіла і перебував у критичному стані.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту. За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибуде Президент Володимир Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.