Катастрофа літака ЗСУ: помер курсант, який перебував у критичному стані

У лікарні помер один з двох курсантів, які вижили в авіакатастрофі Ан-26 на Харківщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 10:50 людина, яка внаслідок авіаційної катастрофи перебувала у лікарні у вкрай важкому стані, - померла», - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі Харківської міськради з посиланням на завідувача опіковим відділенням міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова поінформували, що курсант отримав 90% опіків у авіакатастрофі.

Зазначається, що за його життя лікарі боролися до останнього, та опіки були вкрай тяжкими.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

Двоє курсантів вижили, їх у важкому стані доставили до лікарні.

Раніше голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив, що в опіковому відділенні знаходиться уродженець Львова.

Раніше знайшли тіла 22 осіб, а вранці 26 вересня в ДСНС повідомили, що на місці авіакатастрофи літака Ан-26 виявили тіло ще одного загиблого. Однак пізніше ДСНС видалило пост про виявлення тіла 23 загиблого, зазначивши, що "тривають пошуки трьох осіб".

Своєю чергою заступник міністра МВС Антон Геращенко поінформував в ефірі одного з телеканалів, що «вже знайдено 23 тіла загиблих, двоє людей вижило, ще двох ми шукаємо».

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибуде Президент Володимир Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.