Геращенко - про авіатрощу: Пілот був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні

Командир літака ЗСУ Ан-26 повідомив диспетчеру про неполадки з лівим двигуном, але був спокійний і готовий йти на посадку з одним двигуном.

Як повідомляє Укрінформ, про це написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Близько 20:38 (точний хронометраж буде опублікований) командир корабля повідомив диспетчеру про неполадки з лівим двигуном. Однак був загалом спокійний і готувався посадити літак на одному двигуні, що передбачено технічними регламентами. Видимість була ясною. Вітер мінімальний. Пілот, майор Богдан Кишеня, сотні разів робив захід на посадку на рідний для нього аеродром", - відзначив він.

Геращенко розповів, що через 8-9 хвилин командир корабля сказав диспетчеру, що готовий до посадки, але через хвилину-дві літак зник з радарів, впав на землю і загорівся.

Заступник глави МВС підкреслив, що екіпаж літака АН-26 ЗСУ виконував штатний політ з навчання курсантів штурманській справі.

За його даними, командир корабля мав наліт близько 800 годин.

"За планом літак мав зробити до 10 злетів і посадок по 15 хвилин кожна, починаючи з 18.30 і до 23 годин, відпрацьовуючи стандартну процедуру навчання", - уточнив він.

Геращенко запевнив, що після кожної посадки літак оглядався технічними спеціалістами і злітав знову. Він також підкреслив, що на місці трагедії рятувальники продовжують розбір конструкцій літака і пошук «чорних ящиків».

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині під час заходу на посадку в аеропорту міста Чугуєва зазнав аварії літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу і 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. Відомо поки що про 25 загиблих.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту.

За фактом падіння військового літака Ан-26 відкрито кримінальне провадження щодо порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У Харківській області 26 вересня оголошено День жалоби за загиблими в авіакатастрофі літака Ан-26.