ДБР розгляне усі можливі версії катастрофи літака на Харківщині – Геращенко

Слідчі Державного бюро розслідувань розглянуть усі можливі версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Слідство у даній справі проводить Державне бюро розслідувань, і вони розглядатимуть усі можливі версії (авівактастрофи) … Максимально точна інформація буде відображена після розшифровки «чорних скриньок». Наразі ми знаємо про ситуацію з неполадками з двигуном із перемовин пілота з диспетчером, які, звісно, були записані і, я думаю, будуть опубліковані детально з повним щосекундним хронометражем. Суспільство має знати правду про загиблих синів Україні», - сказав Геращенко.

Він поінформував, що наразі триває розбір завалів на місці трагедії.

«Вже знайдено 23 тіла загиблих, двоє людей вижило, ще двох ми шукаємо… Скоріш за все, вони знаходяться під уламками, уламки зараз розбирають експерти, кожний крок документується на фото і на відео, тому що все це необхідно для відновлення кожної секунди катастрофи», - зазначив заступник міністра.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

Двоє курсантів вижили, їх у важкому стані доставили до лікарні.

Раніше знайшли тіла 22 осіб, а вранці 26 вересня в ДСНС повідомили, що на місці авіакатастрофи літака Ан-26 виявили тіло ще одного загиблого. Однак пізніше ДСНС видалило пост про виявлення тіла 23 загиблого, зазначивши, що "тривають пошуки трьох осіб".

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибуде Президент Володимир Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.