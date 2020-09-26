Слідство щодо катастрофи Ан-26 має оперативно перевірити дії диспетчера - Кучер

Про це Кучер сказав на брифінгу на місці катастрофи ввечері 26 вересня, передає Укрінформ.

«Я сподіваюся, що воно (слідство) буде закінчено швидко, тим більше, що глава держави дав доручення оперативно провести в рамках закону розслідування», - сказав очільник регіону.

Водночас керівник Харківської ОДА побоюється, «щоб не змістилися акценти», коли слідство надаватиме оцінку діям відповідальних осіб. За інформацією Кучера, слідство має відповісти на важливе питання - пріоритетності в посадці літаків під час тренувальних польотів.

«За тією інформацією, якою я володію, з незрозумілих причин було запущено ще один борт, а не прийнятий борт з несправним двигуном. Нам необхідно вкрай оперативно робити висновки - вони ж самі собою напрошуються. Якщо це так, якщо є особи, які приймали таке рішення, необхідно цю версію відпрацювати», - вважає Кучер.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один перебуває на лікуванні.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування у зв'язку з падінням військового літака на Харківщині за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки. Слідство розглядає чотири версії причин авіакатастрофи.

Президент Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні за загиблими в авіакатастрофі.