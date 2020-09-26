Опублікували список загиблих в катастрофі Ан-26

Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба опублікував список загиблих в авіакатастрофі Ан-26, яка сталася у п'ятницю біля міста Чугуєва на Харківщині.

Як передає Укрінформ, список опублікований на сайті університету.

"Список військовослужбовців, які загинули в результаті авіаційної катастрофи літак АН-26Ш, бортовий №76 25 вересня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загинули:

майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.,

капітан Остапенко Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.,

капітан Добреля Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.,

старший лейтенант Мсуя Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.,

старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.,

прапорщик Іванов Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.,

прапорщик Широчук Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.,

молодший сержант Андрущенко Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н.,

солдат Бойко Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.,

солдат Булій Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.,

солдат військової служби за контрактом Вільховий Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.,

солдат Донець Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.,

солдат Зибюк Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.,

солдат Клевець Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.,

солдат Матвійчук Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.,

сержант військової служби за контрактом Микитченко Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.,

солдат військової служби за контрактом Скочков Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.,

солдат військової служби за контрактом Шеремет Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.,

старший солдат військової служби за контрактом Скоробогатько Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.,

солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.,

солдат військової служби за контрактом Померанцев Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.,

солдат Роспотнюк Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.,

солдат Студінський Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.,

солдат Хом`ячук Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.,

старший сержант Корчовський Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.,

солдат Олабін Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один перебуває на лікуванні.

За даними голови Харківської ОДА Олексія Кучера, у військовому літаку Ан-26 загалом перебували люди з 11 областей.

Президент Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні за загиблими в авіакатастрофі.