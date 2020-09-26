Уруський сказав, чому уламки Ан-26 досі не вивозять

Уламки військового літака Ан-26, який зазнав катастрофи на Харківщині, почнуть вивозити з місця трагедії на спеціальний майданчик тільки після завершення всіх процедур з тілами загиблих.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр, голова державної комісії з розслідування причин авіакатастрофи Олег Уруський в сфері телеканалу "Україна 24", повідомляє Укрінформ.

"Наразі закінчуються усі процедури з тілами загиблих. Тільки після того, як ця процедура буде закінчена, можна буде говорити про транспортування літака", - зазначив він.

Урядовець зауважив, що у першу чергу з літака потрібно дістати бортовий самописець. Після цього, за його словами, уламки літака будуть доставлені на спеціальний майданчик, де фахівці намагатимуться максимального зібрати їх до початкового стану.

"Поки уламки літака нікуди ще не вивозили, тривають слідчі дії на місці катастрофи", - додав Уруський.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).