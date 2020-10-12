Міносвіти рекомендує школам піти на канікули з 15 по 30 жовтня

Міністерство освіти і науки рекомендує закладам загальної середньої освіти провести осінні канікули з 15 по 30 жовтня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у листі МОН керівникам закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

"Міністерство освіти і науки рекомендує закладам загальної середньої освіти провести осінні канікули з 15 по 30 жовтня 2020 року включно, внісши для цього необхідні зміни до структури/тривалості навчального року. Такі додаткові заходи необхідні, щоб мінімізувати безпосередні фізичні контакти між учасниками освітнього процесу в умовах стрімкого підвищення рівня захворюваності на COVID-19, а також збільшення кількості випадків інфікування педагогічних працівників та здобувачів освіти", - йдеться у повідомленні.

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У МОН додали, що заклади дошкільної освіти продовжують працювати у звичному режимі.

В МОН нагадали, що при організації роботи закладів дошкільної та позашкільної освіти залишається вимога неухильного дотримання правил гігієни, використання засобів індивідуального захисту та уникнення масових скупчень осіб з урахуванням вимог постанови Уряду №641 від 22 липня 2020 року про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів, а також постанови Головного державного санітарного лікаря №55 від 22 вересня 2020-го щодо затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти.

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Як повідомляв Укріфнорм, в Україні протягом минулої доби, 11 жовтня, виявили 4 420 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 265 454.