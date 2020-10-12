У Києві на карантин закрили чотири школи та два дитсадки

У Києві на карантин через коронавірус закрили чотири школи та два дитсадки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"На сьогодні в місті закриті на карантин 4 школи - через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи у Печерському районі, одна в Оболонському й одна у Подільському. На жаль, зростає кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів. Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 502 класи у 188-ми школах", - сказав Кличко.

Він зазначив, що всього у Києві хворих на коронавірус школярів – 480, а також хворіють і 359 педагогів.

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За словами мера, у дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закрили 67 груп у 58-ми садках. Два садочки зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 54 %.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 11 жовтня, в Україні виявили 4 420 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 265 454.