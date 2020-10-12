Кличко просить в уряду «підкріплення» для боротьби з коронавірусом у Києві

Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра охорони здоров'я Максима Степанова з проханням надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко сказав на брифінгу 12 жовтня.

"Ми сьогодні робимо все, щоб захистити киян від розповсюдження вірусу. І щоб надавати необхідну допомогу хворим на COVID-19. Але тут важливі спільні зусилля і місцевої влади, і державної. Відокремлено діяти в такій ситуації не вийде. Адже йдеться про здоров'я і життя людей. Тому я і звернувся до прем’єра та до міністра охорони здоров’я", - сказав Кличко.

Він зазначив, що зокрема, в закладах Національної академії медичних наук, МОЗу та відомчих медзакладах. За його словами, ці заклади розташовані у Києві, і у них є понад 11 тисяч ліжкомісць.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом минулої доби, 11 жовтня, виявили 4 420 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 265 454.