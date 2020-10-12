У Києві за добу виявили 196 хворих на COVID-19, шестеро – померли

У Києві вже 27 693 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, за добу - 196.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Кількість хворих на коронавірус в столиці збільшилась за минулу добу на 196 людей, 6 випадків летальних. Всього від коронавірусу у Києві померло 487 людей. Підтверджених випадків захворювання на коронавірус на сьогодні вже 27 693", - сказав Кличко.

Він зазначив, що серед тих, хто захворіли: 109 жінок віком від 20 до 84 років і п'ять дівчаток від 11 до 16 років. А також 68 чоловіків віком від 19 до 83 рокiв і 14 хлопчиків від одного до 17 років. Захворіли також п'ять медиків.

За словами Кличка, до лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 91 людина. Всього коронавірус подолали 9 793 мешканці Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському – 56, Дніпровському – 36, Дарницькому - 32 випадки районах, - додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом минулої доби, 11 жовтня, виявили 4 420 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 265 454.

Фото: Андрій Скакодуб