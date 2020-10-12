КТ і рентген безкоштовні, якщо лікар підозрює COVID-19

Комп'ютерна томографія та рентген при підозрі на безоплатні при наявності направлення від лікаря.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Для пацієнта проведення комп’ютерної томографії та рентгену при підозрі на COVID-19 безоплатні. Комп’ютерна томографія і рентген внесені в перелік обстежень до ковідного пакету. Якщо є відповідне направлення сімейного або лікуючого лікаря на КТ і рентген, цю послугу повинні надати безоплатно”, - сказав Степанов.

Він наголосив, що якщо у пацієнта вимагають сплату за проведення КТ або рентгену при підозрі на COVID-19, необхідно повідомляти на гарячу лінію НСЗУ 16-77 або залишити офіційну скаргу на сайті МОЗ.

При наявності скарги, МОЗ розгляне конкретний випадок, і, за словами Степанова, одразу вибудовується механізм, щоб такі речі не відбувалися системно.