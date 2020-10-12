КТ і рентген безкоштовні, якщо лікар підозрює COVID-19
Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
“Для пацієнта проведення комп’ютерної томографії та рентгену при підозрі на COVID-19 безоплатні. Комп’ютерна томографія і рентген внесені в перелік обстежень до ковідного пакету. Якщо є відповідне направлення сімейного або лікуючого лікаря на КТ і рентген, цю послугу повинні надати безоплатно”, - сказав Степанов.
Він наголосив, що якщо у пацієнта вимагають сплату за проведення КТ або рентгену при підозрі на COVID-19, необхідно повідомляти на гарячу лінію НСЗУ 16-77 або залишити офіційну скаргу на сайті МОЗ.
При наявності скарги, МОЗ розгляне конкретний випадок, і, за словами Степанова, одразу вибудовується механізм, щоб такі речі не відбувалися системно.