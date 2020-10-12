Кількість випадків пневмоній із липня зросла уп’ятеро — Степанов

За тиждень кількість пневмоній збільшилася в 5 разів порівняно з тижневою захворюваністю у липні.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов

“Суттєво збільшилася кількість людей з пневмоніями, за минулий тиждень це 22 400 осіб. Для розуміння, наприклад, тиждень з 13 по 19 липня загалом було пневмоній 4 424, тобто більше ніж у 5 разів зростання”, - сказав Степанов.

Загалом, за його словами, зараз зростає не тільки кількість захворілих, а й кількість госпіталізацій. Так, за минулу добу госпіталізовано 521 особу. Померла 43 людини, серед них - 17-річний хлопець, який мав онкологічне захворювання. За добу коронавірусна хвороба зафіксована у 235 дітей та у 166 медичних працівників, загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 16 612 дітей та 17 922 медпрацівники.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 жовтня в Україні зафіксовано 4 420 випадків захворювання COVID-19, загальна їхня кількість становить 265 454.