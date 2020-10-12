Київ рекомендує школам піти на канікули 21 жовтня

Місто рекомендує керівникам загальноосвітніх навчальних закладів розпочати цьогорічні осінні канікули раніше, а саме з 21 жовтня.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Школи сьогодні можуть розробляти окремі плани навчання. І заздалегідь планувати розклад канікул. Але. Місто вже надіслало рекомендації керівникам навчальних закладів про те, щоб розпочати осінні канікули раніше - з 21 жовтня. Запропонував таке рішення Департамент освіти і науки з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти для запобігання поширенню вірусу. А також – для створення безпечних умов проведення місцевих виборів. Адже більшість виборчих дільниць знаходяться саме в навчальних закладах", - сказав Кличко.

Він зазначив, що у навчальні заклади школярі мають повернутися 29 жовтня. Але, за його словами, все залежатиме від епідеміологічної ситуації в місті.

"Я не виключаю, що за умов її погіршення, на дистанційне навчання школярів доведеться відправити раніше. Наразі ситуація з захворюваністю на коронавірус контрольована, але динаміка, на жаль, негативна. Школи та садочки і надалі працюють за визначеним регламентом", - сказав Кличко.

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Як повідомлялося, голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький заявив, що в Україні з метою запобігання поширенню коронавірусу готуються ввести дистанційне навчання у вищих навчальних закладах, осінні канікули у школах розпочнуться раніше, оптимально - до 15 жовтня. Утім, дату початку канікул визначає місцева влада.

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В Україні протягом минулої доби, 11 жовтня, виявили 4 420 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 265 454.