МОЗ отримав підтвердження на постачання 100 тисяч доз вакцин від грипу — Степанов

Міністерство охорони здоров'я отримало підтвердження щодо завозу в Україну 100 тисяч доз вакцини від грипу, очікується підтвердження ще на 150 тисяч доз.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Право на владу” сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Місяць тому були виділені кошти на закупівлю вакцин для груп ризику — всі медпрацівники, працівники освіти, Нацгвардія, Держприкордонслужба. Загальна кількість вакцин яку ми закуповуємо — 1 410 тисяч доз. Зараз закупівля йде через одну з міжнародних організацій. Вже є підтвердження близько 100 тисяч доз, очікуємо підтвердження на 150 тисяч доз щодо завозу в Україну. Це за бюджетні кошти, для вакцинації груп ризику”, - сказав Степанов.

Стосовно забезпечення іншими лікарськими засобами, такими як дексаметазон, глюкокортикоїди, то за словами Степанова, вони є на ринку.

"Ми постійно спілкуємося з постачальниками лікарських засобів, щоб вони постійно були в максимальній кількості. На додаток, ми ще додатково закуповуємо лікарські засоби, які є в протоколі, але дороговартісні, такі як ремдесевір. Заключена вже угода на постачання для лікування 28 тисяч хворих цього лікарського засобу, вже на наступному тижні ми повинні отримати перші 18 тисяч доз, які одразу будуть розподілені по регіонах”, - сказав Степанов.

Також Степанов згадав український лікарський засіб “Біовен”, клінічні дослідження якого нещодавно завершилися. Він додав, що його внесуть в протокол і будуть закуповувати централізовано.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я за бюджетні кошти планує закупити 1,41 млн доз вакцин проти грипу для щеплення осіб, які належать до груп ризику.

В Україні станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.