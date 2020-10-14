Степанов запевнив, що Україна не купуватиме російську вакцину від COVID-19
Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ із посиланням на 24 канал.
За словами глави МОЗ, у цілому світі не існує підтверджень того, що та вакцина, про яку говорять у Росії, пройшла всі фази клінічних випробувань, а особливо третю.
"Зараз навіть немає предмета розмови для дискусій – купувати російську вакцину чи ні", – наголосив Степанов.
Також він підкреслив, що загалом є багато виробників вакцин досить потужних компаній. Вони ж лише перебувають на останній стадії клінічних випробувань. Окрім цього міністр зазначив, що потрібно розуміти безпеку будь-якої вакцини й тільки тоді її можна рекомендувати громадянам.
Як раніше повідомляло агентство, в середині серпня президент РФ Володимир Путін оголосив про реєстрацію першої в Росії вакцини від коронавірусу, розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалеї МОЗ. Вона отримала назву «Супутник V».
Паралельно проводились клінічні випробування вакцини «ЕпіВакКорона», розробленої Державним науковим центром вірусології й біотехнології «Вектор» Росспоживнагляду.
Наразі в РФ запатентували ці дві вакцини проти COVID-19, однак третьої стадії випробувань, що передбачає тест препарату на великій кількості добровольців, вони досі до кінця не пройшли.