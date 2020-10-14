Степанов запевнив, що Україна не купуватиме російську вакцину від COVID-19

Україна не закуповуватиме російський препарат начебто від коронавірусу, адже ця вакцина не пройшла всіх стадій клінічних випробувань.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ із посиланням на 24 канал.

За словами глави МОЗ, у цілому світі не існує підтверджень того, що та вакцина, про яку говорять у Росії, пройшла всі фази клінічних випробувань, а особливо третю.

"Зараз навіть немає предмета розмови для дискусій – купувати російську вакцину чи ні", – наголосив Степанов.

Також він підкреслив, що загалом є багато виробників вакцин досить потужних компаній. Вони ж лише перебувають на останній стадії клінічних випробувань. Окрім цього міністр зазначив, що потрібно розуміти безпеку будь-якої вакцини й тільки тоді її можна рекомендувати громадянам.

Як раніше повідомляло агентство, в середині серпня президент РФ Володимир Путін оголосив про реєстрацію першої в Росії вакцини від коронавірусу, розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалеї МОЗ. Вона отримала назву «Супутник V».

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Паралельно проводились клінічні випробування вакцини «ЕпіВакКорона», розробленої Державним науковим центром вірусології й біотехнології «Вектор» Росспоживнагляду.

Наразі в РФ запатентували ці дві вакцини проти COVID-19, однак третьої стадії випробувань, що передбачає тест препарату на великій кількості добровольців, вони досі до кінця не пройшли.