У Росії дозволили тестувати на людях третю вакцину від коронавірусу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РБК з посиланням на повідомлення центру.

Розробка центру - цільновіріонна інактивована вакцина від COVID-19. У центрі пояснили, що в таких вакцинах використовуються або ослаблені віруси, нездатні викликати інфекційні захворювання, або вбиті, тобто інактивовані.

Випробування нової вакцини проводитимуться в Кірові, Санкт-Петербурзі і Новосибірську і розпочнуться найближчим часом, йдеться у повідомленні. У них братимуть участь понад три тисячі добровольців. У Центрі Чумакова відзначили, що це «відповідатиме вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародних регуляторів і дозволить забезпечити дослідження достовірним обсягом наукових даних».

Після вакцинації добровольці будуть ізольовані в стаціонарі протягом 16 днів, за їх станом спостерігатимуть лікарі.

За словами генерального директора центру, члена-кореспондента РАН Айдара Ішмухаметова, клінічні дослідження планується завершити в листопаді поточного року.

В середині серпня президент РФ Володимир Путін оголосив про реєстрацію першої в Росії вакцини від коронавірусу, розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалеї МОЗ. Вона отримала назву «Супутник V». Зараз вакцина проходить фінальний етап випробувань. Водночас у вересні вже почалася вакцинація москвичів.

Паралельно проводяться клінічні випробування вакцини «ЕпіВакКорона», розробленої Державним науковим центром вірусології й біотехнології «Вектор» Росспоживнагляду. Перша партія вакцини може з'явитися вже в листопаді.

Глава Росспоживнагляду Анна Попова заявила, що в Росії розробляються 26 вакцин від коронавірусної інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 вересня у світі загалом зафіксовано 31 млн 485 тисяч випадків коронавірусу, включаючи 969,3 тисячі летальних.

До першої четвірки за кількістю заражень входять США (7 046 216), Індія (5 562 663), Бразилія (4 560 083) і РФ (1 109 595).