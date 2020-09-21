Швеція в ООН виступила за глобальний доступ до COVID-вакцини

Світові лідери мають ефективно співпрацювати у питанні створення вакцини від коронавірусу і її розповсюдження.

Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен у вітальному слові з нагоди початку роботи у понеділок 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

"Як і багато світових лідерів, я зобов’язуюся сприяти забезпеченню глобального і рівного доступу до вакцини проти COVID-19, яка буде створена у майбутньому", - заявив глава шведського уряду.

Левен додав, що забезпечення глобального доступу до вакцини має стати одним із пріоритетних питань для провідних країн.

Цього року 75-та сесія Генеральної асамблеї ООН проходить в онлайн-режимі. Лідери країн світу проведуть дебати у режимі відеоконференції.