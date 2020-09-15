Німеччина розраховує отримати COVID-вакцину до середини 2021 року

У Німеччині вважають, що надійна вакцина від коронавірусу в достатній кількості буде доступна лише ближче до середини наступного року.

Про це заявили журналістам у Берліні міністр науки ФРН Аня Карлічек і міністр охорони здоров’я Єнс Шпан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми виходимо з того, що можемо розраховувати на вакцину в наступному році, в перші місяці. Якщо вдасться швидше, ми будемо раді, але треба бути реалістами", - сказав Шпан.

За його словами, вакцина потрібна якнайшвидше, "але бути першими - не самоціль". Повинна бути повна довіра до засобу, препарат має бути дієвим і пройти всі необхідні випробування.

Карлічек зі свого боку також зазначила, що "безпека є абсолютним пріоритетом", тож "короткі шляхи" при розробці неможливі, адже небажані побічні ефекти можуть проявитися на останніх фазах.

"Ми всі сподіваємось, що в оглядному майбутньому вакцина буде, і ми неймовірно швидкі в своїх дослідженнях. Але, як і раніше, ми ще не досягли мети. Найближчими тижнями багато чого може статися. Розраховуємо на середину наступного року", - сказала Карлічек.

Наразі в Німеччині очікують завершення клінічних випробувань вакцини фази 3 від кількох розробників, які проходять також за межами ФРН.

Водночас уже укладені угоди щодо виробництва вакцини з фармакологічними фірмами Biontech та Curevac, і невдовзі, які очікується, до них додасться компанія IDT Biоlogica. Як зауважив Шпан, йдеться не про один тип вакцини, а про кілька, адже МОЗ "хоче мати ціле портфоліо різноманітних засобів".

ФРН у межах спеціальної програми виділила 750 млн євро на дослідження та розробку вакцини від коронавірусу.

Читайте також: AstraZeneca поновила випробування оксфордської вакцини проти коронавірусу

Німеччина вже зарезервувала для себе на європейському рівні 54 млн доз (підписані контракти на закупку з компанією AstraZeneca), а також близько 40 млн доз на національному рівні. Ведуться також переговори з іншими виробниками. Загалом, доз має бути більше, ніж населення країни, пояснив міністр.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 29 487 100 випадків COVID-19, зокрема 933 721 летальний, одужала 21 313 861 особа.