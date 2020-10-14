Ще одна американська компанія зупинила випробування ліків проти COVID-19

Американська фармацевтична компанія Eli Lilly призупинила випробування своїх ліків проти коронавірусу через потенційні «проблеми з безпекою».

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«З огляду на обережність, незалежна комісія з моніторингу безпеки даних ACTIV-3 (DSMB) рекомендує призупинити реєстрацію… Lilly підтримує дане рішення DSMB, прийняте з метою турботи про безпеку пацієнтів-учасників дослідження», - заявила речниця Lilly Моллі Маккаллі.

Про конкретні причини призупинення досліджень не повідомляється.

Lilly розпочала випробування ACTIV-3 у серпні і мала намір набрати 10 тис. добровольців переважно в США.

Розробка експериментальної сироватки на основі антитіл фінансується урядом США. Ліки є аналогом препарату, який випустила компанія Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O. Його давали президенту США Дональду Трампу після того, як він заразився COVID-19.

Після заяви акції Eli Lilly на денних торгах на нью-йоркській біржі у вівторок, 13 жовтня, впали на 3,8%.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно американська компанія Johnson&Johnson заявила про тимчасове зупинення широких клінічних випробувань усіх експериментальних препаратів, які можуть стати вакциною проти коронавірусу. Причиною цього стало різке погіршення стану здоров'я одного з добровольців, що бере участь у клінічних дослідженнях.

Компанія Johnson&Johnson – один із шести розробників потенційної вакцини проти коронавірусу в США. Вона розпочала третю фазу випробувань препарату у вересні. Місяць тому подібна ситуація склалася під час досліджень вакцини-кандидата AZD1222 від AstraZeneca, коли на деякий час випробування також були призупинені через хворобу в одного з добровольців.