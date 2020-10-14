Pfizer починає випробування вакцини від COVID-19 на дітях

Американська фармацевтична компанія Pfizer Inc. планує розпочати випробування своєї експериментальної вакцини проти коронавірусу COVID-19 на дітях віком від 12 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Це буде перше випробування вакцини проти коронавірусу за участі дітей у США.

Медичний центр Дитячої лікарні Цинциннаті вже цього тижня розпочне вакцинацію підлітків у віці від 16 до 17 років, пізніше будуть вакциновані та діти у віці від 12 до 15 років.

Компанія вже отримала дозвіл від відповідних регуляторних органів США. Понад 90 осіб відгукнулися на заклик взяти участь в експерименті.

«Ми дійсно думаємо, що вакцинація дітей і підлітків буде важливим компонентом в боротьбі з поширенням вірусу… Я думаю, що важливо пам'ятати про те, що, хоча рівень смертності серед дітей, хворих на коронавірус, нижче, ніж серед дорослих, він не дорівнює нулю. У дітей можуть розвинутися серйозні наслідки, і це неможливо передбачити. Вони також можуть заразити інших, більш вразливих людей», - сказав директор Центру досліджень вакцин у лікарні Роберт Френк.

Компанія Pfizer розробила дві вакцини, які тестує разом з німецькою фармацевтичною компанією Bio-Tech. У разі отримання дозволу від регулюючих органів вона розраховує виготовити до 100 мільйонів доз до кінця 2020 року і 1,3 мільярда доз до кінця 2021 року.

Загалом у США чотири фармацевтичні компанії нині перебувають у стадії клінічних випробувань вакцин.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно американська компанія Johnson&Johnson заявила про тимчасове зупинення широких клінічних випробувань усіх експериментальних препаратів, які можуть стати вакциною проти коронавірусу. Причиною цьому стало різке погіршення стану пацієнтів. Пізніше випробування призупинила Американська фармацевтична компанія Eli Lilly.

У світі станом на ранок 14 жовтня зафіксовано понад 38,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 28,8 млн осіб.