Норвегія безкоштовно надаватиме вакцину проти COVID-19

Уряд Норвегії безкоштовно надаватиме вакцину проти COVID-19 своїм громадянам, що стане частиною національної програми вакцинації в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Норвегія, яка є частиною єдиного європейського ринку, але не є членом Європейського Союзу, отримає доступ до вакцин, які ЄС придбає шляхом угод, укладених з фармацевтичними компаніями.

«Ми хочемо, щоб якомога більше людей отримали можливість мати безпечну та ефективну вакцину. Ось чому вакцинація буде безкоштовною », - зазначила голова уряду Норвегії Ерна Солберг.

Як зазначається, Швеція, держава-член ЄС та сусід Норвегії, закупить більше вакцин, ніж потрібно, а потім продасть надлишок Норвегії.

“На сьогодні ЄС уклав угоди з трьома різними виробниками вакцин та веде перемовини про подібні угоди з кількома іншими виробниками. Норвегія охоплюється цими угодами шляхом угоди про перепродаж зі Швецією», - йдеться у повідомленні уряду Норвегії.

За даними Worldometer, у світі виявлено 38 363 609 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 090 811 летальних, одужали 28 850 085 осіб.