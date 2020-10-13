Вакцина від коронавірусу не означатиме скасування карантину – Інститут Коха
Про це попереджає німецький Інститут Роберта Коха (RKI), повідомляє кореспондент Укрінформу.
Згідно з висновками експертів RKI, навіть із появою вакцини мають залишатися обмеження, як-от носіння масок та дотримання дистанції.
«При роботі з COVID -19 нам потрібні тимчасові та регіональні обмежувальні заходи у найближчі тижні та місяці, які будуть адаптовані відповідно до ризику», - заявив президент Інституту Лотар Вілер.
При цьому він наголосив на відповідальності кожної людини за дотримання цих обмежень.
За даними RKI, за останню добу в ФРН зафіксовано 4 122 нові випадки інфікування, загальна їх кількість з початку пандемії сягнула 329 453-ох. У країні померла 9 634, з них 13 за останню добу. Одужали майже 280 тисяч німців.
За даними Worldometer, у світі виявлено 38 112 520 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 086 514 летальних, одужали 28 640 184 людини.