Вакцина від коронавірусу не означатиме скасування карантину – Інститут Коха

Поява вакцини від коронавірусу значно покращить боротьбу з інфекцією, але не означатиме повернення у близькій перспективі до "передпандемійного" способу життя і скасування карантинних обмежень.

Про це попереджає німецький Інститут Роберта Коха (RKI), повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з висновками експертів RKI, навіть із появою вакцини мають залишатися обмеження, як-от носіння масок та дотримання дистанції.

«При роботі з COVID -19 нам потрібні тимчасові та регіональні обмежувальні заходи у найближчі тижні та місяці, які будуть адаптовані відповідно до ризику», - заявив президент Інституту Лотар Вілер.

При цьому він наголосив на відповідальності кожної людини за дотримання цих обмежень.

За даними RKI, за останню добу в ФРН зафіксовано 4 122 нові випадки інфікування, загальна їх кількість з початку пандемії сягнула 329 453-ох. У країні померла 9 634, з них 13 за останню добу. Одужали майже 280 тисяч німців.

За даними Worldometer, у світі виявлено 38 112 520 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 086 514 летальних, одужали 28 640 184 людини.