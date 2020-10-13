Десять вакцин проти COVID-19 перебувають на заключному етапі випробувань – ВООЗ

У світі наразі 10 вакцин-кандидатів проти коронавірусу перебувають на заключному етапі клінічних випробувань.

Як передає Укрінформ з посиланням на ETHealthWorld, про це заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан.

«Як ви знаєте, зараз у нас на певній стадії клінічних випробувань є близько 40 вакцин-кандидатів, і 10 з них перебувають на третій фазі випробувань, тобто на заключному етапі клінічних тестувань, які повідомлять нам про їх ефективність та безпечність», – сказала Свамінатан.

За її словами, достатньо даних щодо вакцин для передачі регуляторним органам вдасться зібрати в період з грудня 2020 року до початку 2021-го.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно американська компанія Johnson&Johnson заявила про тимчасове зупинення широких клінічних випробувань усіх експериментальних препаратів, які можуть стати вакциною проти коронавірусу, через незрозумілу хворобу учасника. Компанія розпочала третю фазу випробувань препарату у вересні.

Місяць тому подібна ситуація склалася під час досліджень вакцини-кандидата AZD1222 від AstraZeneca, коли на деякий час випробування також були призупинені через хворобу в одного з добровольців.

Станом на ранок 13 жовтня у світі зареєстровано 38 040 148 випадків коронавірусу, зокрема 1 085 373 летальні, одужало 28 602 858 осіб.