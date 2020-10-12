Масового виробництва COVID-вакцини до кінця року не буде – Радуцький

Світові компанії не прогнозують, що масове виробництво вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 розпочнеться до кінця 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Доки не з'явиться вакцина (кількість хворих на COVID-19 зростатиме, – ред.). А зважаючи на те, що сьогодні прогнозують великі компанії, які займаються розробкою вакцини, ми маємо розуміти, що раніше весни світ її не отримає. Україна стане однією з країн, які будуть у першу чергу забезпечуватись вакцинами: ми ввійшли до так званого вакцинного альянсу, і чекаємо, що як тільки у світі з'явиться зареєстрована вакцина, Україна так само буде її отримувати. Це буде або китайська, або американська, або французька вакцина – це країни, які ввійшли до альянсу, і ми чекаємо, яка з них першою почне масово виробляти вакцину. На жаль, прогнозів, що це відбудеться цього року, ми не бачимо від жодної компанії», – пояснив Радуцький.

Водночас, оцінюючи «запас міцності» медичної системи України в боротьбі з COVID-19, голова профільного комітету звернув увагу на те, що сьогодні лікарні третьої черги узагалі не використовувалися для лікування хворих.

«У нас відомчі лікарні не використовувалися ще під COVID: маються на увазі лікарні Академії медичних наук, Укрзалізниці, Водного транспорту, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України. Тому дуже важко зробити такі розрахунки, але на сьогодні, за словами очільника Міністерства охорони здоров'я пана Степанова, система витримує навантаження. І якщо ми уповільнимо зростання [захворюваності], то все буде гаразд», – уточнив Радуцький.

Разом з тим час він поінформував, що на виконання доручення Президента наразі розглядається можливість підготовки «неспецифічних шпиталів», які зможуть розгорнути в публічних місцях на зразок спортивних залів або виставкових центрів, «які мають бути повністю обладнані, якщо система не буде витримувати».

«Ми ж маємо не забувати, що в нас є хворі не лише на COVID – у нас є екстрена допомога при інсультах, інфарктах, хірургічні втручання. Ми ж не можемо для цих людей не залишити місць, де їм буде надаватися допомога. Тому не можна рахувати тільки «ковідні» ліжка,» – підкреслив Радуцький.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 жовтня лабораторно підтверджено 265 454 випадки COVID-19, з них за останню добу – 4 420.

Україна зможе отримати до 8 млн доз вакцини від коронавірусу як учасник ініціативи Фонду «COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)», якому ЄС виділив 400 млн євро на придбання близько 2 млрд доз вакцини.

Єврокомісія затвердила вже третю угоду щодо потенційного постачання вакцини від хвороби COVID-19 з фармацевтичною компанією Janssen Pharmaceutica NV - однією з фармацевтичних компаній групи Johnson & Johnson.