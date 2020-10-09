Кличко закликає робити щеплення від грипу: Цьогоріч це потрібно як ніколи

Влада Києва розробила покроковий план дій, аби кияни могли зробити щеплення від грипу.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щоб не отримати велику кількість хворих на ГРВІ, місто розробило покроковий план дій. Насамперед, хочу звернутися до всіх киян - цього року як ніколи необхідно зробити щеплення від грипу, бо нескладно уявити, яку небезпеку можуть становити коронавірус та грип, "об’єднавши зусилля", - сказав Кличко.

Він повідомив, що у медзакладах столиці будуть організовані пункти вакцинації.

"Мешканці столиці зможуть відвідати визначені заклади, безкоштовно пройти попередній огляд у лікаря і зробити щеплення, заплативши тільки за вакцину", - сказав він.

За його словами, КП "Фармація" доручено забезпечити підпорядковані аптеки достатньою кількістю противірусних і лікувальних засобів неспецифічної профілактики грипу і ГРВІ, а також засобів індивідуального захисту.

Крім цього, Департаменту охорони здоров’я доручено організувати імунопрофілактику грипу в групах ризику, а також проведення безкоштовних профілактичних щеплень медикам, які надають первинну та екстрену медичну допомогу, та працівникам приймальних відділень закладів охорони здоров’я.

Кличко нагадав, що торік в Україні зареєстрували 71 летальний випадок через ускладнення від грипу, і жоден померлий не був вакцинований.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні в Києві 26 463 підтверджені випадки захворювання на COVID-19, за добу зареєстровано 567.