У Києві за добу - 422 нових випадки COVID-19

На сьогодні в столиці вже 25 896 підтверджених випадків COVID-19, за добу зафіксовано 422 нових.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили в 422 людей. 11 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 453 киян", - йдеться у повідомленні.

Захворіли: 223 жінки віком від 18 до 93 років, 169 чоловіків віком від 18 до 81 років, 11 дівчаток від 3 до 16 років та 19 хлопчиків від 1 до 17 років.

Коронавірус виявили також у 23 медиків.

До лікарень столиці потрапили 36 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 222 людини. Загалом коронавірус подолали 9116 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 107, в Оболонському — 52 та 51 випадок в Дніпровському районі", - зазначив він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, з них за добу – 5 397.