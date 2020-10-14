Мексика виділить на закупівлю вакцини від коронавірусу $1,6 мільярда

На закупівлю вакцини від COVID-19 уряд Мексики витратить понад $1,6 мільярда.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа, про це повідомив міністр фінансів Мексики Артуро Геррера.

“Загальний кошторис закупівлі цих вакцин за сьогоднішнім курсом становить 1,659 млрд дол. Це еквівалент 35.153 млрд песо”, - сказав Геррера.

За його словами, уряд планує закупити вакцини від COVID-19 для усіх 116 млн жителів Мексики й вже до кінця року виділить на це $321 мільйонів.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопез Обрадор додав, що має намір розпочати кампанію вакцинування в період між груднем цього року та безнем наступного, якщо до того часу вже буде створено дієву вакцину. “Ми робимо усе можливе, аби стати однією із перших держав, яка отримає вакцину. Вона буде безкоштовно доступною усім жителям”, - зазначив Обрадор.

Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард додав, що уряд не лише укладає попередні угоди на закупівлю вакцини, а й веде перемовини із кількома лабораторіями, аби вони провели третю фазу клінічних випробувань вакцини на території країни.

Зазначимо, що від початку пандемії на території Мексики було виявлено 821 045 випадків інфікування COVID-19, недуга забрала 83 945 життів.